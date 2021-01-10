Подготовить описание для 23 товаров

Необходимо выполнить следующее:

- подобрать 5-10 высокочастотных ключевых запросов для каждого товара (максимальная длина - 3 слова) на yandex.wordstat;

- адаптировать текст для описания товара с учётом найденных ключевых запросов.

Требования к тексту:

- чистота и читаемость на https://glvrd.ru/ не менее 9,0;

- уникальность на https://text.ru не менее 90%;

- отсутствие орфографических и грамматических ошибок на https://text.ru;

- "вода" на https://text.ru не более 15%;

- заспамленность на https://text.ru не более 30%;

- "вода" на https://text.ru не более 15%.

Ссылки на информацию о товарах пришлю в переписке.