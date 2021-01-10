Нужны интересные статьи в БЛОГИ (по туризму)

Сайту https://tourweek.ru нужны интересные посты, связанные с туризмом. Посмотрите раздел https://tourweek.ru/blogs что там писали ранее, и поймете в каком ключе.

Нужны интересные цепляющие материалы, которые будет интересно читать. Оплата не за знаки, а за пост (он включает текст и фотки или видео, кол-во знаков не важно, важнее чтоб он интересным был, это может быть фотообзор например).

пример интересного: https://tourweek.ru/articles/world/314043

https://tourweek.ru/blogs/3549897

https://tourweek.ru/blogs/118653

темы могут быть совершенно разными - советы и лайфхаки, отчет о поездках, необычнее места и т.п

Технические требования:

уникальность 100% по Текст.ру;

кол-во знаков - от 1200 до 3000 (в среднем);

кол-во фото (и или видео) - от 10 до 30 в среднем (размером от 800 по ширине), качественные;

без орфографических ошибок, читабельный качественный текст.

Вам должно приносить удовольствие делать такие материалы! Студиям просьба не писать.

Прошу сразу при отклике присылать пару примеров что ранее делали по теме - а также сразу предложите 2-3 темы для написания. Таким образом сможем понять, как у вас с фантазией! Спасибо.

Нужны ЖИВЫЕ статьи, которые привлекут внимание! Например людям интересно читать об отдыхе в России, если это что то необычное, либо о каких то заброшенных городах, новых видах транспорта и в таком духе.

Вся информация должна быть актуальной, а не просто взяли 10 летний материал и сделали рерайт по нему. Любые материалы нужно перепроверять и до актуализировать.