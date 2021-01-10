Нужны интересные статьи в БЛОГИ (по туризму)

КопирайтингЗакрыт16 заявок1186 просмотров
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Сайту https://tourweek.ru нужны интересные посты, связанные с туризмом. Посмотрите раздел https://tourweek.ru/blogs  что там писали ранее, и поймете в каком ключе.

Нужны интересные цепляющие материалы, которые будет интересно читать. Оплата не за знаки, а за пост (он включает текст и фотки или видео,  кол-во знаков не важно, важнее чтоб он интересным был, это может быть фотообзор например).

пример интересного: https://tourweek.ru/articles/world/314043

                                    https://tourweek.ru/blogs/3549897

                                    https://tourweek.ru/blogs/118653

темы могут быть совершенно разными - советы и лайфхаки, отчет о поездках, необычнее места и т.п

Технические требования:

  • уникальность 100% по Текст.ру;
  • кол-во знаков - от 1200 до 3000 (в среднем);
  • кол-во фото (и или видео) - от 10 до 30 в среднем (размером от 800 по ширине), качественные;
  • без орфографических ошибок, читабельный качественный текст.
Важный момент. Вам должно приносить удовольствие делать такие материалы! Студиям просьба не писать.

Прошу сразу при отклике присылать пару примеров что ранее делали по теме - а также сразу предложите 2-3 темы для написания. Таким образом сможем понять,  как у вас с фантазией! Спасибо. 

Нужны ЖИВЫЕ статьи, которые привлекут внимание! Например людям интересно читать об отдыхе в России, если это что то необычное, либо о каких то заброшенных городах, новых видах транспорта и в таком духе.

Вся информация должна быть актуальной, а не просто взяли 10 летний материал и сделали рерайт по нему. Любые материалы нужно перепроверять и до актуализировать.  

3 года назад
tourweek_del
Россия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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