Копирайт простейшего текста

Имеется 30 страниц с портфолио сайтов, нужно просто описать. Допустим : "Разработали интернет магазин с корзиной уникальным дизайном. На этом эскизе написали адаптивный слайдер с вожнлстью проста отзывов наших клиентов".

Страниц много, плачу по 1$ за 1000 символов. Цена не велика, но работы много включая что текмты легкие и в общем выходит приличный ценник