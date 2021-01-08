Цикл статей для путешественников. Конкретно по Испании

Ищу копирайтера для написания статей на блог посвященный походам, походной жизни, туристической тематике. Желательно чтобы вы разбирались в указанных темах. Примеры тем статей: 3 эффективных способа вытащить клеща, что нужно знать об одежде для спорта и активного ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет.
Для сайта про Испанию ищу копирайтера, который разбирается в теме и сможет написать статью про эту страну. Как добраться, где остановиться, чем заняться? Просто, информативно и без воды. Идеально добавить юмора :)
Примеры статей
Столичный лоск. Лучшие 5-ти звёздочные отели Мадрида
Instagramable отели Барселоны, где самые красивые интерьеры
Культовые 5-х звёздочные отели Ибицы, для люксовых тусовок
—
Все звёзды Мишлена. Лучшие рестораны Мадрида
Лучшие рестораны Коста-Дорада с рыбой и морепродуктами
Жуткий жор на Ибице после танцев до утра
—
Как спланировать идеальное путешествие в Барселону?
Виза в Испанию 2021. Самостоятельно оформляем Шенген
Едем в Испанию зимой. Чем заняться в холодный период
Желательно, чтобы вы писали осознанно, минимум воды, но эмоции допустимы :) Бюджет в среднем — 1$ за 1000 знаков. Статья в зависимости от темы — от 2-3 тыс до 10 тыс знаков. Всегда готов выслушать предложения и обсудить ваши идеи.
- Похожие заказы
- Копирайтинг47 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Имеется 30 страниц с портфолио сайтов, нужно просто описать. Допустим : "Разработали интернет магазин с корзиной уникальным дизайном. На этом эскизе написали адаптивный слайдер с вожнлстью проста отзывов наших клиентов". Страниц много, плачу по 1$ за ...Копирайтинг69 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу копирайтера для написания статей на блог посвященный краптовалюте, бизнесе в интернете. Желательно чтобы вы разбирались в указанных темах. Плачу 70-80 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Жду ваших предложений.Копирайтинг16 заявокЗакрыт3 года назад
Меня интересует написание СЕО текста основной ключ "кето диета" для сайта [url=https://ketoblog.ru/]https://ketoblog.ru/[/url] . Уникальность по Адвего от 95 %. Статья от 3000 символов. Самое главное - это понимание или представление о теме статей, чтобы было читабельно и с ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется черновик текста, из него нужно сделать 2 текста, разных по стилистике и объему. 1 текст – пост в инстаграм, 2000-2200 символов без пробелов. В этом формате нужно структурировать, сократить, откорректировать и отредактировать текст. 2 текст – ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
С сайта [url=https://24.kg/]https://24.kg[/url] Каждый день рерайтить от 5 до 10 статей в течении 7 дней и каждый день загрузить вашу статью к нам на сайт + изображение другое подобрать. Работа не сложная и не мучительная. Работа для тех кому ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется написать рассказ. Оплата 1000 рублей.Копирайтинг61 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
SEO статью написать Темы: [list=1][*]Разработка сайтов в Бишкеке[*]SMM продвижение в Бишкеке[*]Таргет, таргетолог в Бишкеке[*]Контекстная реклама в бишкеке[*]Разработка лого в Бишкеке[/list]Статьи нужны для доски объявления примерно 900-1000 символовКопирайтинг7 заявокЗакрыт3 года назад
Нам нужны статьи по теме Финансовых технологии от лица компании, чтобы показать экспертность нашей компании. Статьи с аналитикой, новостями, разбором рынка, разбором разных технологии. Стартапы, финансы, рынки, сделки на рынках, альтернативные взгляды. Важна актуальность и качество. Опыт ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт3 года назад