Цикл статей для путешественников. Конкретно по Испании

Всем привет.

Для сайта про Испанию ищу копирайтера, который разбирается в теме и сможет написать статью про эту страну. Как добраться, где остановиться, чем заняться? Просто, информативно и без воды. Идеально добавить юмора :)

Примеры статей

Столичный лоск. Лучшие 5-ти звёздочные отели Мадрида

Instagramable отели Барселоны, где самые красивые интерьеры

Культовые 5-х звёздочные отели Ибицы, для люксовых тусовок

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Все звёзды Мишлена. Лучшие рестораны Мадрида

Лучшие рестораны Коста-Дорада с рыбой и морепродуктами

Жуткий жор на Ибице после танцев до утра

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Как спланировать идеальное путешествие в Барселону?

Виза в Испанию 2021. Самостоятельно оформляем Шенген

Едем в Испанию зимой. Чем заняться в холодный период

Желательно, чтобы вы писали осознанно, минимум воды, но эмоции допустимы :) Бюджет в среднем — 1$ за 1000 знаков. Статья в зависимости от темы — от 2-3 тыс до 10 тыс знаков. Всегда готов выслушать предложения и обсудить ваши идеи.