Набор текста; Копирайтинг; Сбор, поиск информации; Наполнение сайтов; Набор текста; Рерайтинг; Ввод данных; Расшифровка интервью; Создание презентаций

Я — копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности.

Занимаюсь разработкой и созданием креативов для партнерских материалов. Способен генерить идеи и умею писать продающие тексты. Для меня не проблема потратить время на монотонную вычитку 100-страничного каталога, поэтому готов писать на любые темы просто и доступно.

Опыт работы:

опыт работы копирайтером/автором статьей/редакторской деятельности;

опыт работы в продающих онлайн-ресурсах;

опыт написания текстов в указанных тематиках;

опыт написания разных по формату материалов: статей, обзоров, пресс-релизов, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей;

опыт разработки контента для лендингов, e-mail цепочек, сценариев для видеороликов.