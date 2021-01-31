Набор текста; Копирайтинг; Сбор, поиск информации; Наполнение сайтов; Набор текста; Рерайтинг; Ввод данных; Расшифровка интервью; Создание презентаций
Я — копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности.
Занимаюсь разработкой и созданием креативов для партнерских материалов. Способен генерить идеи и умею писать продающие тексты. Для меня не проблема потратить время на монотонную вычитку 100-страничного каталога, поэтому готов писать на любые темы просто и доступно.
Опыт работы:
- опыт работы копирайтером/автором статьей/редакторской деятельности;
- опыт работы в продающих онлайн-ресурсах;
- опыт написания текстов в указанных тематиках;
- опыт написания разных по формату материалов: статей, обзоров, пресс-релизов, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей;
- опыт разработки контента для лендингов, e-mail цепочек, сценариев для видеороликов.
- литературный русский язык;
- навыки редакторской и корректорской правки;
- маркетинговые коммуникации;
- написание текстов;
- продвижение бренда;
- знание целевой аудитории и методов взаимодействия с ней через текст;
- знание современных тенденций, трендов в области маркетинга,
- умение работать с ключевыми словами в тексте;
- знание инфостиля;
- MS Office на уровне продвинутого пользователя.