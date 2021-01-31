xotbanan

Алексей Петренко xotbanan

 
28 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Набор текста; Копирайтинг; Сбор, поиск информации; Наполнение сайтов; Набор текста; Рерайтинг; Ввод данных; Расшифровка интервью; Создание презентаций

Я — копирайтер, который умеет создавать полезный и честный текст с хорошей структурой в дружелюбной тональности.

Занимаюсь разработкой и созданием креативов для партнерских материалов. Способен генерить идеи и умею писать продающие тексты. Для меня не проблема потратить время на монотонную вычитку 100-страничного каталога, поэтому готов писать на любые темы просто и доступно.

Опыт работы:

  • опыт работы копирайтером/автором статьей/редакторской деятельности;
  • опыт работы в продающих онлайн-ресурсах;
  • опыт написания текстов в указанных тематиках;
  • опыт написания разных по формату материалов: статей, обзоров, пресс-релизов, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей;
  • опыт разработки контента для лендингов, e-mail цепочек, сценариев для видеороликов.
Знания и навыки:

  • литературный русский язык;
  • навыки редакторской и корректорской правки;
  • маркетинговые коммуникации;
  • написание текстов;
  • продвижение бренда;
  • знание целевой аудитории и методов взаимодействия с ней через текст;
  • знание современных тенденций, трендов в области маркетинга,
  • умение работать с ключевыми словами в тексте;
  • знание инфостиля;
  • MS Office на уровне продвинутого пользователя.