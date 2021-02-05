всегда готова помочь. переводи, создание текстов и копирайтинг)
Привет.
Меня зовут Яна и мне 18.
Закончила обучение на туристического агента. Отлично владею несколькими языками. Люблю писать и описывать все что люблю. А люблю я многое.
Могу вам написать как и текст о чем-то, так и могу составить туристический маршрут.
От Вас потребуется только:
- конкретное описание заказ
- сроки выполнения
- личные условия (при вашем желании)
Да, я новичок в этом деле, но гарантирую выполнение заказов на 100% если не больше)
Портфолио будет готово через несколько дней.
Спасибо за внимание