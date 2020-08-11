Контекстная реклама, директолог, интернет-маркетолог, копирайтер

Опыт работы в настройке и ведении контекстной рекламы более 6 лет.

Создание рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ (поисковые кампании, РСЯ, КМС, баннеры, динамические объявления, ретаргетинг, реклама приложений). Бюджеты рекламных кампаний от 15 тыс. до 700 тыс. руб. Отслеживание статистики при помощи Я. Метрики.

Создание семантического ядра. Проработка минусации, кроссминусовка.

Услуги:

Конкурентный анализ.

Анализ юзабилити сайта.

Разработка стратегии продвижения.

Аналитика в Яндекс.Метрике и Google Analytics, анализ эффективности.

Таргетированная реклама в социальных сетях.

Ведение групп в ВК и аккаунтов в Instagram.

Создание контент-стратегии и контента под разные маркетинговые каналы.

Работа с программами: Key Collector, Директ.Коммандер, Google Ads Editor, WordStat Assistant.

Продвинутый пользователь Excel.

Более 8 лет опыта работы в качестве копирайтера:

Написание статей, seo-текстов, обзоров, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей.

Написание уникальных информационных и коммерческих seo-текстов.

Написание информационных статей и описаний товаров согласно техническому заданию.

Оптимизация текстового контента страниц под поисковые запросы.

Адаптация текстов под семантическое ядро (контроль тошноты, водности).

Редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией.

Составление и корректировка контент-плана.

Подготовка контента на заданные темы для соц.сетей.

Подбор фото контента для размещения в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте), на корпоративных сайтах.

Опыт работы в тематиках: смартфоны и гаджеты, электроника, техника, красота и здоровье, досуг и развлечение, бытовые услуги, услуги b2b.