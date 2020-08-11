elena-koloskova

Елена elena-koloskova

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контекстная реклама, директолог, интернет-маркетолог, копирайтер

Опыт работы в настройке и ведении контекстной рекламы более 6 лет.

Создание рекламных кампаний в Google AdWords и Яндекс.Директ (поисковые кампании, РСЯ, КМС, баннеры, динамические объявления, ретаргетинг, реклама приложений). Бюджеты рекламных кампаний от 15 тыс. до 700 тыс. руб. Отслеживание статистики при помощи Я. Метрики.

Создание семантического ядра. Проработка минусации, кроссминусовка.

Услуги:

Конкурентный анализ.

Анализ юзабилити сайта.

Разработка стратегии продвижения.

Аналитика в Яндекс.Метрике и Google Analytics, анализ эффективности.

Таргетированная реклама в социальных сетях.

Ведение групп в ВК и аккаунтов в Instagram.

Создание контент-стратегии и контента под разные маркетинговые каналы.

Работа с программами: Key Collector, Директ.Коммандер, Google Ads Editor, WordStat Assistant.

Продвинутый пользователь Excel.

Более 8 лет опыта работы в качестве копирайтера:

Написание статей, seo-текстов, обзоров, новостей, рекламных текстов, постов для социальных сетей.

Написание уникальных информационных и коммерческих seo-текстов.

Написание информационных статей и описаний товаров согласно техническому заданию.

Оптимизация текстового контента страниц под поисковые запросы.

Адаптация текстов под семантическое ядро (контроль тошноты, водности).

Редактирование, вычитка текста, проверка материала перед публикацией.

Составление и корректировка контент-плана.

Подготовка контента на заданные темы для соц.сетей.

Подбор фото контента для размещения в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте), на корпоративных сайтах.

Опыт работы в тематиках: смартфоны и гаджеты, электроника, техника, красота и здоровье, досуг и развлечение, бытовые услуги, услуги b2b.

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Отзывы заказчиков

aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$53
2 балла
4 года назад
Настроить рекламу в гугл Эдс
человек "сбежал" с проекта без объяснения причин. Хотя изначально работали хорошо. Жалко
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Провести настройку контекстной рекламы для производственной компании
Google Ads
Все чётко и в срок! Рекомендую!
Спасибо за продуктивную работу и своевременную оплату!
Ответный отзыв
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Провести оптимизация контекстной рекламы в гугл и яндекс
Google Ads
Отличная работа и деловая коммуникация! Рекомендую!
Четкая постановка задачи, интересный проект, своевременная оплата. Спасибо!
Ответный отзыв
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$77
10 баллов
5 лет назад
Реализовать SMM упаковку трех профилей по техзданию
ответственно решили не самую простую и креативную задачу!
Спасибо за интересный опыт и интересный проект! С вами приятно работать!
Ответный отзыв
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация ставок в Яндекс Директ и создание новых объявлений
Google Ads
Все четко! Все довольны работой
Спасибо за продуктивную работу! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
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