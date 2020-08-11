aguru_studio

Ищется администратор для ведения развлекательно-обучающего Instagram-паблика с 40 тыс. подписчиков. Обязанности включают размещение материалов по сценарию, подбор мемов и TikTok для привлечения внимания, создание нового контента, организацию конкурсов и рассылок. Оплата зависит от объема работ и качества выполнения. Возможна работа на 4-6 часов в день.
- $800Социальные сети (SMM и SMO)24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Задача раскидать в ленту и сторисы рекламу с призывом "подписаться на инст или тг и забрать лид-магнит гад по заработку". Интересуют паблики любого содержания с 200+ тыс подписчиками, с ценой охвата ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Задача раскидать в ленту и сторисы рекламу с призывом "подписаться и забрать гайд". Вот описание лид магнита: https://nikitapanfilov.ru/getbook Примеры что размещать в рекламе - в приложении Интересуют паблики любого содержания ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт4 года назад
Конечная цель такая: мне нужны подписчики на инстаграм профиле по теме «Блог с обучением криптовалютам» Лить на лид-магнит (даем мини - книгу в обмен на подписку) Конкретно сейчас ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Есть старый вариант презентации - https://drive.google.com/file/d/17yFrAThqV7Xj96sB1ovohbj_ZpLxn-Tc/view?usp=sharing Немного подправленная версия (применен фирстиль): https://drive.google.com/file/d/1M8U04f4PshsqALXb83KQ_s1Jb0-gDIE7/view?usp=sharing Ее исходник - https://drive.google.com/file/d/19eFUla_X242oCoMAii-yl2iglQfIZX8R/view?usp=sharing Есть список правок (только тексты): https://docs.google.com/document/d/1uOnk1kYaTl1v8lvieqsYVRpPfQIe6jTniWjLK0Tp3ck/edit?usp=sharing И есть бренд бук: https://drive.google.com/file/d/1MEzSdrydqIRQXj0SfEcPr3oSeg190Mcw/view?usp=sharing ...Презентациинет заявокЗакрыт4 года назад
Нужно пару тройку сторисов на 15 секунд, от первого лица. Текстовки (редактор все убивает, качай файл из приложения): ПЕРВЫЙ ⠀ Как делать в жизни только то, что хочется?И иметь ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
Есть проект в инсте Есть Телеграм бот с рассылкой В тг боте выдается Книга как лид-магнит и далее идет рассылка с контентом и нативной продажей продуктов. Как мы ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Стандартная онлайн репутационная задача. У нашей онлайн школы куча реальных положительных отзывов, но нас хейтят конкуренты и незаслуженно портят продажи. Задача просто перебить в выдаче по SEO и видосам своими видосами и ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт4 года назад
Сделать Автоворноку в виде Бота вконтакте на Senler. Продукт: инфобизнес, мини-курс. Детальное подробное ТЗ Есть, контент весь прописан. Нужно только грамотно собрать все в сенлере. ...Продающие тексты1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $53
Интернет магазин Сем ядро дадим. Шаблоны объявлений по товарным группам есть Нужно кампания по РФ на 400-600 групп объявлений В каждой кампании должен быть отдельный креатив в стиле "черной пятницы"Закрыт4 года назад
- $18
Сайт: http://avtomaximum.pro/ В приложении - результаты проверки скорости сайта разными сервисами Сервер: VPS, доступ к серваку полный, модно крутить любые конфиги CMS: Битрикс, ред. старт Задача: ускорить сайт чтобы он ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $60
Задача провести оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе и Google Ads, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной кампаний в течение месяца Время: с момента запуска до конца июля По итогу ...Завершен5 лет назад
- $33
Уточняю задачу, нужно: 1) Провести модерацию всех свежих комментариев в паблике (почистить негативные комментарии + поддержать позитивные ветки. По возможности ответить на вопросы и передать лидов отделу продаж, 2) Подготовить материалы ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $67
Задача провести оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе и Google Ads, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной кампаний в течение двух недель Время: с момента запуска до конца июля По ...Завершен5 лет назад
Паблик вконтакте. продаем курсы. Нужно некоторе время делать модерацию комментариев (Своевременно чистить негативные комментарии + поддерживать позитивные ветки. По возможности отвечать на вопросы и передавать Сигналы отделу продаж, если там нужно писать ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $70
Нужно сделать (написать и оформить - основные смыслы дадим). 1) Нужно прописать методичку по продажам трендового товара через блогеров:- почему именно микроблогеры?- как из находить- как Проверить аудиторию блогера- как договариваться ...Транскрибация20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Задача провести оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе и Google Ads, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной кампаний в течение двух недель Время: с момента запуска до конца июля По ...Завершен5 лет назад
- $1000
Кто имеет опыт в онлайн запусках / копирайтинге продающих текстов / проектировании автоворонок / просто SMM ведении модерации крупного коммерческого паблика - прошу откликнуться! Лучше все навыки и сразу или команда, которая может сделать ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $21
Срок - до 20 июля Вывести Яндекс Директ на Интернет магазин на плановый KPI по трафику (addtocart - 100p / checkout - 300р) Бюджет от 1 500 до 2 000р в сутки с НДСЗавершен5 лет назад
- $85
Что нужно на выходе: Текстовые материалы: Тексты постов для инсты согласно Контент Плану (До 20 шт + адаптация части этих же постов для фб)Тексты актуальных сторисов для инсты согласно Контент Плану (до 10 шт)Графические материалы: Обложки для ...Баннеры2 исполнителяЗавершен5 лет назад