aguru_studio

Евгений aguru_studio

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
23
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$90
10 баллов
5 лет назад
Провести настройку контекстной рекламы для производственной компании
Google Ads
Спасибо за продуктивную работу и своевременную оплату!
Все чётко и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Провести оптимизация контекстной рекламы в гугл и яндекс
Google Ads
Четкая постановка задачи, интересный проект, своевременная оплата. Спасибо!
Отличная работа и деловая коммуникация! Рекомендую!
Ответный отзыв
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
$95
10 баллов
5 лет назад
SMM: чистка комментариев и проведение конкурса активности
Все отлично! Рекомендую. Оплата в срок, очень приятное общение.
внимательно и с вниканем в суть
Ответный отзыв
elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Реализовать SMM упаковку трех профилей по техзданию
Спасибо за интересный опыт и интересный проект! С вами приятно работать!
ответственно решили не самую простую и креативную задачу!
Ответный отзыв
elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
$35
10 баллов
5 лет назад
Оптимизация ставок в Яндекс Директ и создание новых объявлений
Google Ads
Спасибо за продуктивную работу! Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Все четко! Все довольны работой
Ответный отзыв
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