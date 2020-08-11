О товаре. Диван-лежанка для собак фото товара прилагаю. Фиксированная цена товара 3500р (доставка и сборка по мск (зоны доставки) входит в стоимость) На данном этапе создаются три тестовых товара для создания материала (фото,видео) ...
Оптимизация контекстной рекламы (до 10 июля, eCommerce)
Срок - до 20 июля
Вывести Яндекс Директ на Интернет магазин на плановый KPI по трафику (addtocart - 100p / checkout - 300р)
Бюджет от 1 500 до 2 000р в сутки с НДС
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