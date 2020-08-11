Оптимизация контекстной рекламы (до 10 июля, eCommerce)

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен4 заявки396 просмотров

Срок - до 20 июля

Вывести Яндекс Директ на Интернет магазин на плановый KPI по трафику (addtocart - 100p / checkout - 300р)

Бюджет от 1 500 до 2 000р в сутки с НДС

5 лет назад
aguru_studio
Евгений 
34 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$21
5 дней
Escrow
все хорошо, все по плану
Спасибо, с вами приятно работать! Все как всегда четко!

Заявки фрилансеров

Николай
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Камиль
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
elena-koloskova
Елена 
32 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад