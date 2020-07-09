Разработка рекламной кампании в Google Ads

Очень позитивное впечатление от сотрудничества с Алексеем. Подробная обратная связь по проекту, готовность тестировать подходы и варианты, за счет внедрения сквозной аналитики все результаты доступны для анализа. Коммуникация на высшем уровне. Оплата в срок. Рекомендую заказчика!