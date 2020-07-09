Разработка рекламной кампании в Google Ads

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка276 просмотров

По ТЗ клиента.

Google Ads
5 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
21 день назад
5 лет назад
$200
10 дней
Escrow
Ирина всё отлично настроила, проанализировала результаты. Будем работать и дальше.
Очень позитивное впечатление от сотрудничества с Алексеем. Подробная обратная связь по проекту, готовность тестировать подходы и варианты, за счет внедрения сквозной аналитики все результаты доступны для анализа. Коммуникация на высшем уровне. Оплата в срок. Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
21 день назад
5 лет назад
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Контекстная реклама