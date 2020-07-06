Настроить Яндекс.маркет для сайта на Битриксе.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрытнет заявок345 просмотров

Необходимо настроить выгрузку на стороне Битрикса модули установлены и загрузить на сторону яндекса, сделать настройку по доставке и подаркам, для соответсвующих категорий. 

Настройку обеих сторон сделать и маркета и битрикса.

5 лет назад
proffmarketing
Андрей 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров