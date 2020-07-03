Настроить контекст для сферы онлайн-обучения (с кейсами).

Внимание! Ищу специалиста только с подробным кейсами ИМЕННО В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ и отзывом. СРАЗУ ОПИШИТЕ КЕЙС И ОТЗЫВ!

Ответственных и честных людей.

Ищу исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

Нужно сделать лендинг. Плюс нужно будет настраивать и вести контекст, подключать Метрику, страницы благодарности, е-мейл маркетинг, автоворонки, набор подписчиков и другие маркетинговые услуги.

Если Вы являетесь профи в одной или нескольких маркетинговых сферах, то будем рады сотрудничеству с Вами.

Пишите, если у Вас есть успешные кейсы в сфере онлайн-обучения и отзывы заказчиков.

Также интересны конкретные маркетинговые решения, Ваши наработки.

Пишите, поможем Вам вырасти вместе с нами!

Обязательные требования

СРАЗУ ОПИШИТЕ КЕЙС И ОТЗЫВ!

Будет проверка промежуточных итогов работы.