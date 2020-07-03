Внимание! Халявы здесь нет, только качественная настройка, с оптимизацией компаний, за достойную оплату. Требуется специалист для настройки и ведения рекламных компаний по контекстной и/или таргетированной рекламе (что умеете). Приветствуется опыт работы по следующим тематикам: уничтожение ...
Настроить контекст для сферы онлайн-обучения (с кейсами).
Внимание! Ищу специалиста только с подробным кейсами ИМЕННО В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ и отзывом. СРАЗУ ОПИШИТЕ КЕЙС И ОТЗЫВ!
Ответственных и честных людей.
Ищу исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
Нужно сделать лендинг. Плюс нужно будет настраивать и вести контекст, подключать Метрику, страницы благодарности, е-мейл маркетинг, автоворонки, набор подписчиков и другие маркетинговые услуги.
Если Вы являетесь профи в одной или нескольких маркетинговых сферах, то будем рады сотрудничеству с Вами.
Пишите, если у Вас есть успешные кейсы в сфере онлайн-обучения и отзывы заказчиков.
Также интересны конкретные маркетинговые решения, Ваши наработки.
Пишите, поможем Вам вырасти вместе с нами!
Обязательные требования
СРАЗУ ОПИШИТЕ КЕЙС И ОТЗЫВ!
Будет проверка промежуточных итогов работы.
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