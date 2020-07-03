Директолог и/или таргетолог, только профессионалы с хорошим опытом

Внимание! Халявы здесь нет, только качественная настройка, с оптимизацией компаний, за достойную оплату. Требуется специалист для настройки и ведения рекламных компаний по контекстной и/или таргетированной рекламе (что умеете). Приветствуется опыт работы по следующим тематикам: уничтожение насекомых, юридические услуги, ремонт квартир, строительство домов/коттеджей, кредит под залог недвижимости/автомобилей. Оплачиваем вам настройку + 30-100р. за каждую заявку при ведении проекта (в зависимости от тематики) + возможны бонусы, если делаете много заявок и уменьшаете цену заявки. Мы сами хорошо разбираемся в рекламе, нет времени этим заниматься (если опыт небольшой не пишите) только для профессионалов, кому ничего не нужно объяснять, как и что настраивать. Даем вам один сайт для настройки рекламы, дальше вы ее оптимизируете с помощью Ройстата и Яглы и потом, при адекватной цене заявки, можно будет подключить дополнительные сайты (любое количество на другие аккаунты). Все проекты наши, бюджет на рекламу наш, ЗП выплачиваем вам мы.

Рассматриваем кандидатов только с ведением проекта от года, нужны постоянные А/Б тесты, улучшение показателей, увеличение количества заявок и уменьшение их стоимости, просто настройка рекламы не интересна. В заявке на работу сразу прикрепите статистику по вашим самым крупным проектам и похожим на указанные в объявлении. Оплата еженедельная на карту, доступ к СРМ и т.д., все прозрачно, рассчитывайте на полное погружение в проект и очень качественную настройку, и на зарплату 50-100т.р. в месяц, нам нужна стабильность, вам нужна стабильность.