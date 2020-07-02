Контекстная реклама в Яндекс и Google для сайта монтажа окон в конкретном городе. Задачи специалиста: - анализирование ЦА - сбор ключевых фраз, чистка - профессиональная настройка в Яндекс.Директ и ...
Создание сайта, контекстная реклама, продвижение сайта.
Создать сайт визитку, с прикрепленными мессенджерами, создать группы в соцсетях (VK, Insta, Одноклассники). Настройка рекламной компании в директе и GoogleAds, рассмотрим предложения по ведению рекламной кампании на долгосрочной основе. Организация по предоставлению услуг в сфере оформления недвижимости.
старый сайт rznokc.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама30 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходима настройка рекламных кампаниКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Настройка и ведение рекламной кампании google adwords Тематика: барбершоп, тату, пирсинг.Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен директолог для запуска и ведения рекламной кампании на поиске в Яндекс Директе (контекстная реклама). Обязательно с опытом и наличием кейсов по интернет-магазинам детских товаров. Подробный отчет и анализ результатов ведения ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт5 лет назад
Настроить рекламную кампанию в Google adsКонтекстная реклама27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который свободен сегодня, и сможет приступить к работе прямо сейчас, пожалуйста не добавляйте заказ, если вы загружены другими проектами !!!! настроить таргетинговую рекламу, и предложить другие способы привлечения заявок на сайт предлагайте ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт5 лет назад
Настройкак яндекс директ поискКонтекстная реклама51 заявкаЗакрыт5 лет назад
Куплю трафик (живых людей). Сайт: https://3iv7.ru Тематика сайта: доска объявлений Регион: Россия, Иваново В заявке прошу указывать цену и кол-во.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад