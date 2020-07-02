Создание сайта, контекстная реклама, продвижение сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт16 заявок460 просмотров

Создать сайт визитку, с прикрепленными мессенджерами, создать группы в соцсетях (VK, Insta, Одноклассники). Настройка рекламной компании в директе и GoogleAds, рассмотрим предложения по ведению рекламной кампании на долгосрочной основе. Организация по предоставлению услуг в сфере оформления недвижимости. 

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5 лет назад
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