Необходима настройка рекламных кампани
Контекстная реклама в Яндекс и Google
Контекстная реклама в Яндекс и Google для сайта монтажа окон в конкретном городе.
Задачи специалиста:
- анализирование ЦА
- сбор ключевых фраз, чистка
- профессиональная настройка в Яндекс.Директ и Google Adwords для поиска, РСЯ, КМС
- подключение метрик
Реклама подключается к сайту впервые.
Рекламный бюджет: 25 тыс. руб.
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