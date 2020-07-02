Контекстная реклама в Яндекс и Google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт30 заявок525 просмотров

Контекстная реклама в Яндекс и Google для сайта монтажа окон в конкретном городе.

Задачи специалиста:

- анализирование ЦА

- сбор ключевых фраз, чистка

- профессиональная настройка в Яндекс.Директ и Google Adwords для поиска, РСЯ, КМС

- подключение метрик

Реклама подключается к сайту впервые.

Рекламный бюджет: 25 тыс. руб.

Google Ads
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