Запуск и ведение РК интернет-магазин детские электромобили

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок433 просмотра

Нужен директолог для запуска и ведения рекламной кампании на поиске в Яндекс Директе (контекстная реклама). Обязательно с опытом и наличием

кейсов по интернет-магазинам детских товаров. Подробный отчет и анализ

результатов ведения кампаний каждые 10 дней. Стоимость и время

настройки, а также ведения? Геотаргетинг: Москва и Московская область.

Пишите ваши предложения.

5 лет назад
GoncharovaN
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Контекстная реклама
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