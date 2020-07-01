Запуск и ведение РК интернет-магазин детские электромобили

Нужен директолог для запуска и ведения рекламной кампании на поиске в Яндекс Директе (контекстная реклама). Обязательно с опытом и наличием

кейсов по интернет-магазинам детских товаров. Подробный отчет и анализ

результатов ведения кампаний каждые 10 дней. Стоимость и время

настройки, а также ведения? Геотаргетинг: Москва и Московская область.

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