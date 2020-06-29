Настройка контекстной рекламы

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  2. Контекстная реклама
Закрыт36 заявок495 просмотров

Требуется настроить контекстную рекламу для сайта компании,занимающейся починкой бытовой техники.

Основные обязанности:

настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads;

привлечение живых клиентов;

отслеживание и анализ показателей.

Google Ads
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