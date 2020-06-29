Проверка и при необходимости настройка google рекламы.
Настройка контекстной рекламы
Требуется настроить контекстную рекламу для сайта компании,занимающейся починкой бытовой техники.
Основные обязанности:
настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads;
привлечение живых клиентов;
отслеживание и анализ показателей.
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