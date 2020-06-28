Ищу специалиста по продвижению в Google Ads на Youtube. Интересует видеореклама наYoutube в формате Video Discovery и In-stream.Необходимо создать и запустить рекламу на Youtube канале о моде и стиле. На канале будут выходить ...
Требуется профессиональная настройка рекламы в яндекс директ и google
Основные требования к исполнителю:
- Разработка семантического ядра
- Проработка площадок по стоп-листу
- Парсинг ключевых слов
- Кросс-минусовка
- Настройка utm-меток
- Расчёт рекламного бюджета
- Анализ сайта (рекомендации предложения)
- Аудит конкурентов
- Настройка Яндекс и Google метрики
- Полная проработка рекламных площадок через вебвизор
- Написание продающих текстов
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