Требуется профессиональная настройка рекламы в яндекс директ и google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт20 заявок518 просмотров

Основные требования к исполнителю:

- Разработка семантического ядра

- Проработка площадок по стоп-листу

- Парсинг ключевых слов

- Кросс-минусовка

- Настройка utm-меток

- Расчёт рекламного бюджета

- Анализ сайта (рекомендации предложения)

- Аудит конкурентов

- Настройка Яндекс и Google метрики

- Полная проработка рекламных площадок через вебвизор

- Написание продающих текстов

5 лет назад
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