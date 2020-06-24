Надо будеть прокачать ютуб канал до 10 тыс подписчика
Запустить рекламу в ФБ
Нужен специалист по ФБ для разбана двух сайтов и запуска рекламы. Сайты - клоны друг друга с белой товаркой и платной подпиской.
Неоднократно попадали в бан. Точные причины бана неизвестны. Вероятнее всего жалобы юзеров соцсети.
Задачи:
1. Поднять траст
2. Запустить РК
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