Запустить рекламу в ФБ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт4 заявки397 просмотров

Нужен специалист по ФБ для разбана двух сайтов и запуска рекламы. Сайты - клоны друг друга с белой товаркой и платной подпиской. 

Неоднократно попадали в бан. Точные причины бана неизвестны. Вероятнее всего жалобы юзеров соцсети. 

Задачи:

1. Поднять траст

2. Запустить РК

5 лет назад
Vladislav_n
Влад 
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