Ведение и оптимизация контекстной рекламы производителя

$21
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок263 просмотра

Задача провести оптимизацию готовых РК в Яндекс Директе и Google Ads, выполнять ситуативные поручения маркетолога относительной этой кампании в течение двух недель

Время: пока расходуется ткестовый бюджет 20 000р (2 недели)

По итогу - мини отчет, выводы. 

Проект "МК Полимер"

Задача разовая

Google Ads
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aguru_studio
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Контекстная реклама
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