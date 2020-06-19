Настроить рекламу VK

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок343 просмотра

Нужна помощь в правильной настройке рекламы проекта:

1) строительных  материалов и

2) садового ассортимента.

Настроить таргетинг, предложить по паре креативов, настроить рекламу и запустить!

Бюджет обсуждаем.

Скиньте примеры работ и каких вы добились результатов (желательно по аналогичной тематике)

5 лет назад
IT-Vbg
Юрий 
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Заявки фрилансеров

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#1
Контекстная реклама
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