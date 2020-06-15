Настройка и ведение контекстной рекламы.

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  2. Контекстная реклама
Закрыт41 заявка880 просмотров

 Требуется настроить контекстную рекламу для сайта компании,занимающейся починкой бытовой техники. Основные обязанности: настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Ads;привлечение живых клиентов;отслеживание и анализ показателей. Требования к кандидату: желание работать, внимательность, ответственность.Зарплата - договорная.

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