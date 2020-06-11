Настроить google merchant и ремаркетинг

Здравствуйте.

Кого ищем:

Человека с большим опытом работы в google adwords, в частности настройке мерчанта и ремаркетинга.

Задача:

Оптимально настроить мерчант и ремаркетинг с сегментацией посетителей. Мерчант у нас сейчас работает, нужно увеличить эффективность, получать больше конверсий за меньшие деньги.

О нас:

Продаем брендовую одежду и обувь, средний чек 1800 грн, доставка из США и Европы 14 дней.

Фид с товарами есть, мерчант работает.