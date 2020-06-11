Настроить аналитику, чтобы вся статистика приходила в Google Analytics
Настроить google merchant и ремаркетинг
Здравствуйте.
Кого ищем:
Человека с большим опытом работы в google adwords, в частности настройке мерчанта и ремаркетинга.
Задача:
Оптимально настроить мерчант и ремаркетинг с сегментацией посетителей. Мерчант у нас сейчас работает, нужно увеличить эффективность, получать больше конверсий за меньшие деньги.
О нас:
Продаем брендовую одежду и обувь, средний чек 1800 грн, доставка из США и Европы 14 дней.
Фид с товарами есть, мерчант работает.
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