Настроить google merchant и ремаркетинг

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Закрыт5 заявок488 просмотров

Здравствуйте.

Кого ищем:

Человека с большим опытом работы в google adwords, в частности настройке мерчанта и ремаркетинга.

Задача:

Оптимально настроить мерчант и ремаркетинг с сегментацией посетителей. Мерчант у нас сейчас работает, нужно увеличить эффективность, получать больше конверсий за меньшие деньги.

О нас:

Продаем брендовую одежду и обувь, средний чек 1800 грн, доставка из США и Европы 14 дней.

Фид с товарами есть, мерчант работает.

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