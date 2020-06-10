Нужна реклама сайта
Настройка лидов и всех видов рекламы
Обязанности:
-Основная задача – настройка и оптимизация рекламных кампаний Facebook Ads, VK, MyTarget, Google Ads, Yandex Direct.
-Анализ продукта, конкурентов и ЦА
-Формирование офферов для рекламы (не путать с понятием офферов в арбитраже)
-Создание лидогенераторов (лид-формы, чат-боты, подписные страницы, квизы и т.д. Всё, что может собирать лиды)
-Настройка подразумевает написание текстов постов и объявлений, создание или поиск подходящих креативов, парсинг аудиторий, сбор ключевых запросов, списка минус-слов, сегментация ключевых запросов и настройка рекламных кампаний на рекламных площадках.
-В свою очередь оптимизация – работа с системами аналитики (внутренняя аналитика рекламных площадок + Google Analytics, Yandex Metrika, Top Mail + RoiStat или CallTouch), действия по улучшению текущих рекламных кампаний, тестирование новых связок.
-Еженедельная отчётность по результатам рекламных кампаний.
-Выполнение поставленных целей и задач по проектам клиентов (KPI)
-Управление бюджетами рекламных кампаний через eLama
-Периодические рассылки VK, email, необходимые для лидогенерации.
Требования:
-Опыт в сфере digital маркетинга от 2-х лет
-Опыт самостоятельной настройки рекламных кампаний Facebook Ads, VK, MyTarget, Google Ads, Yandex Direct.
-Устойчивый навык написание текстов
-Глубокое знание аналитики рекламных кампаний (внутренняя аналитика рекламных площадок + Google Analytics, Yandex Metrika, Top Mail + RoiStat или CallTouch)
-Умение работать с таблицами Google
-Базовое умение работать в графических редакторах (включая онлайн-редакторы Canva, Figma и т.д.)
-Системность (опыт работы в CRM Bitrix24)
-Ответственность (читай: сказал – сделал, ориентация на результат, отсутствие формального подхода к работе, желание достигать максимального результата )
Условия:
-Оплата – 15 000 + Бонусы при выполнении KPI (см. https://aktivcenter.pro/vakansii/menedzher-prodazh)
-Работа удалённая, но на полный день.
-Испытательный срок 1 месяц
Перспективы:
- постоянное повышение уровня знаний
- рост по карьерной лестнице до руководителя отдела маркетинга
- увеличение дохода по мере роста ответственности и достижения результатов
Чтобы пройти отбор:
- заполни анкету
- пройди тестирование
- будь настойчивей и внимательней.
С теми, кто пройдет все этапы, познакомимся лично на собеседовании
Заявки фрилансеров
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