Настройка лидов и всех видов рекламы

Обязанности:

-Основная задача – настройка и оптимизация рекламных кампаний Facebook Ads, VK, MyTarget, Google Ads, Yandex Direct.

-Анализ продукта, конкурентов и ЦА

-Формирование офферов для рекламы (не путать с понятием офферов в арбитраже)

-Создание лидогенераторов (лид-формы, чат-боты, подписные страницы, квизы и т.д. Всё, что может собирать лиды)

-Настройка подразумевает написание текстов постов и объявлений, создание или поиск подходящих креативов, парсинг аудиторий, сбор ключевых запросов, списка минус-слов, сегментация ключевых запросов и настройка рекламных кампаний на рекламных площадках.

-В свою очередь оптимизация – работа с системами аналитики (внутренняя аналитика рекламных площадок + Google Analytics, Yandex Metrika, Top Mail + RoiStat или CallTouch), действия по улучшению текущих рекламных кампаний, тестирование новых связок.

-Еженедельная отчётность по результатам рекламных кампаний.

-Выполнение поставленных целей и задач по проектам клиентов (KPI)

-Управление бюджетами рекламных кампаний через eLama

-Периодические рассылки VK, email, необходимые для лидогенерации.

Требования:

-Опыт в сфере digital маркетинга от 2-х лет

-Опыт самостоятельной настройки рекламных кампаний Facebook Ads, VK, MyTarget, Google Ads, Yandex Direct.

-Устойчивый навык написание текстов

-Глубокое знание аналитики рекламных кампаний (внутренняя аналитика рекламных площадок + Google Analytics, Yandex Metrika, Top Mail + RoiStat или CallTouch)

-Умение работать с таблицами Google

-Базовое умение работать в графических редакторах (включая онлайн-редакторы Canva, Figma и т.д.)

-Системность (опыт работы в CRM Bitrix24)

-Ответственность (читай: сказал – сделал, ориентация на результат, отсутствие формального подхода к работе, желание достигать максимального результата )

Условия:

-Оплата – 15 000 + Бонусы при выполнении KPI (см. https://aktivcenter.pro/vakansii/menedzher-prodazh)

-Работа удалённая, но на полный день.

-Испытательный срок 1 месяц

Перспективы:

- постоянное повышение уровня знаний

- рост по карьерной лестнице до руководителя отдела маркетинга

- увеличение дохода по мере роста ответственности и достижения результатов

Чтобы пройти отбор:

- заполни анкету

- пройди тестирование

- будь настойчивей и внимательней.

С теми, кто пройдет все этапы, познакомимся лично на собеседовании