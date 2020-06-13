Нужно настроить события 16штук в Google Tag Manager для Facebook сайт https://www.arron.md/remont-telefon/
Нужен запуск рекламных кампаний в Яндекс Директ
Нужно настроить и запустить рекламную кампанию в яндексе по тематике бетонной продукции.
Подробности в ЛС.
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