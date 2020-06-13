Нужен запуск рекламных кампаний в Яндекс Директ

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка202 просмотра

Нужно настроить и запустить рекламную кампанию в яндексе по тематике бетонной продукции.

Подробности в ЛС.

5 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$230
3 дня
Кампании собраны и запущены в точном соотвествии с поставленной задачей. Оперативно внесены правки и корректировки, кампании успешно прошли модерацию и запущены. Илье благодарность за ударный труд!
Всегда приятно сотрудничать с Максимом. Четкая постановка задачи, всегда на связи, все необходимые материалы и доступы в кратчайшие сроки.

Заявки фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
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