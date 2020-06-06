Нужно настроить события 16штук в Google Tag Manager для Facebook сайт https://www.arron.md/remont-telefon/
Нужен специалист по Директ и Adwords
Ищу специалиста по контекстной рекламе Директа и Эдвордс. Сайт https://korobova.top/
Цель - получить новых клиентов с минимальной стоимостью за клик. От вас - портфолио/опыт в похожей сфере услуг, примерный рекомендуемый месячный бюджет ( отдельно работа/отдельно рекламный) и предварительный прогноз основанный на опыте.
p.s. По договоренности возможен расчет бартером (конкретно за работу).
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