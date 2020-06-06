Нужен специалист по Директ и Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок541 просмотр

Ищу специалиста по контекстной рекламе Директа и Эдвордс. Сайт https://korobova.top/

Цель - получить новых клиентов с минимальной стоимостью за клик. От вас - портфолио/опыт в похожей сфере услуг, примерный рекомендуемый месячный бюджет ( отдельно работа/отдельно рекламный) и предварительный прогноз основанный на опыте.

p.s. По договоренности возможен расчет бартером (конкретно за работу). 

Google Ads
5 лет назад
hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

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