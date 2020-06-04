Рекламная кампания по продаже легкового автомобиля

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт15 заявок615 просмотров

Любыми доступными средствами настроить реально работающую рекламную компанию по продаже легкового автомобиля в Беларуси. Хороший автомобиль в бюджете 10000$ (более детальная информация по запросу). Как вариант это может быть контекст, instagram, FB, VK. Нужна проработка целевых аудиторий, анализ возможных площадок и собственно настройка. 

Бюджет - 100$, но исполнителя выбераю после конкретики по шагам что и как будете делать, вашего анализа по поводу возможности реализации такого проекта в целом. 

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