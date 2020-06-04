Рекламная кампания по продаже легкового автомобиля

Любыми доступными средствами настроить реально работающую рекламную компанию по продаже легкового автомобиля в Беларуси. Хороший автомобиль в бюджете 10000$ (более детальная информация по запросу). Как вариант это может быть контекст, instagram, FB, VK. Нужна проработка целевых аудиторий, анализ возможных площадок и собственно настройка.

Бюджет - 100$, но исполнителя выбераю после конкретики по шагам что и как будете делать, вашего анализа по поводу возможности реализации такого проекта в целом.