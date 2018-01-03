n-n

Максим n-n

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SvetCap3189
Светлана 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
9 баллов
7 лет назад
Перевод текстов для web-сайта на итальянский язык
Рекомендую работу с данным заказчиком
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
Ответный отзыв
Anju-ta
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Перевод текстов для web-сайта на немецкий язык
Хороший заказчик, всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
Ответный отзыв
Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Перевод текстов для web-сайта на английский язык
Очень понравилось работать с данным заказчиком! Все настолько структурировано и систематизировано, что одно удовольствие работать! И конечно, оплата была осуществлена своевременно!!!Спасибо, что выбрали исполнителем!
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
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ZSania
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Создание простого PHP-файла для работы с БД
PHP
Сотрудничеством доволен. Своевременная оплата
Работа выполнена просто на 5+, причем очень оперативно, исполнитель знает свое дело :-)
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Boxon
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
8 баллов
11 лет назад
Разработка парсера на PHP, использующего PROXY
PHP
Все оплатил как договорились
Работу сделал, но не до конца, до момента оплаты все было на словах просто, по факту появились вопросы... В итоге проект не выполнен и не функционирует!!! так что совет: прежде чем переводить деньги - получите полностью сделанную работу
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