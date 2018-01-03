Требуется специалист для настройки страниц Instagram, Facebook и WhatsApp для небольшого бизнеса. Задачи включают объяснение функционирования продуктов Meta, разработку фирменного дизайна и настройку рекламных кампаний. Необходима поддержка и сопровождение в дальнейшем. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с данными платформами.
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Любыми доступными средствами настроить реально работающую рекламную компанию по продаже легкового автомобиля в Беларуси. Хороший автомобиль в бюджете 10000$ (более детальная информация по запросу). Как вариант это может быть контекст, instagram, FB, VK. Нужна проработка ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт5 лет назад
Придумать дизайн проект кухни 10 м2, + раскрой под заказ через виярИнтерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $10
Есть 6 простых делалей, отрисованных в 3d в автокаде, нужно перенести их в solidworks листовой металл.3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разработать дизайн проект квартиры в новостройке. Принципиально: 3D визуализация, мебель, свет, подбор материалов. Заранее, обозначаю, заказ персональный, никогда с подобным не сталкивался, т.ч. ищу ответственного исполнителя за разумные деньги в текущей ситуации. С ...Интерьеры и Экстерьеры50 заявокЗакрыт5 лет назад
Есть сайт визового центра https://www.vfsglobal.com/Poland/Belarus/Schedule_an_Appointment.html На сайте каким-то образом всегда генерируется новая ссылка на страницу регистрации. (расположение в дереве постоянное) далее происходит регистрации учетной записи (данные в нашей бд). для регистрации используется фамилия, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу человека с практическим опытом настройки и запуска. Есть свой домен, SSL.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется полное проектирование и сметирование металлического ангара под небольшое производство. Откликнитесь кто может помочь.Чертежи и Схемы5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нуждаюсь в роботе, который будет добавлять в список контактов (можно и просто писать, но к сожалению не все контакты принимают сообщения без акцепт), в автоматическом режиме писал несколько сообщений и ответ сохранял в куда-то. Если ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $10
создание простых простых парсеров контента, потребность 10-15 сайтов, цена 10$ за каждый, за более детальной информацией в личкуВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу опытного разработчика мобильных приложения, для реализации следующей не сложной задачи: есть действующая информационная система, в которой все функции уже модульно реализованы в виде api и выделенных контролеров, нужно сделать приложение/я, которое будет позволять работать ...Мобильные приложения13 заявокЗакрыт7 лет назад
Подбор оптимальных каталогов для работы (поиск и определение по VIN, идентификация запчастей по заводским номерам и т.д.) Создание сайта (дизайн + верстка с меня), программирование с вас Настройка автоматического импорта и разноса по ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть работающая среда, реализована PhP/Fuel PHP + mysql, нужно ее полностью перевести на Ангулар и сделать одностраничной. Ищу опытного исполнителья, объем работы не очень большой, но нужна качественная и оперативная реализация. подробнее в личку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно попереводить на английский язык веб сайт, готов платить 3 USD за 2000 символов без пробелов. Тексты простые, технической лексики минимум. Страниц на 20-30 текста наберется. Перевод поэтапный.Завершен7 лет назад
Нужно попереводить на итальянский язык веб сайт, готов платить 3 USD за 2000 символов без пробелов. Тексты простые, технической лексики минимум. Страниц на 20-30 текста наберется. Перевод поэтапный.Завершен7 лет назад
Нужно попереводить на немецкий язык веб сайт, готов платить 3 USD за 2000 символов без пробелов. Тексты простые, технической лексики минимум. Страниц на 20-30 текста наберется. Перевод поэтапный.Завершен7 лет назад
Нуждаюсь в разработке простой системы для поиска и работы с клиентами. Вид деятельности - заточка режущего инструмента. На сайте должны быть реализованы: информационный модуль (сайт визитка) регистрация клиентов ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт7 лет назад
Для работы на сайте хочу сделать мультимедийную карту (предполагаю на базе API от Yandex или Google), хотелось бы реализовать следующие функции: 1. Обвод и выделеление нужными цветами заданных стран (!!! не только СНГ) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть около 100 экселевских файлов, в каждом если листы с однотипной информацией, и единой структурой документа, нужно сделать макрос для анализа этих документов по заданному алгоритму и возможным запланированным корректировка. + провести инструктаж по работе ...Системное программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1500
Разработка и создание сайте интернет магазина автозапчастей для немецких и французских автомобилей, обязательна интеграция с онлайн автокаталогами + импортирование каталогово с ценами на запчасти. Адаптация и интеграция с платежным агрегатором. Перед принятием предложений прошу обозначать ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт10 лет назад