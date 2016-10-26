Качественный перевод с/на немецкий,английский. Редактирование,корректировка
Перевод текстов с/на немецкий, английский; редактирование, корректировка.
Высшее лингвистическое образование: немецкий, английский.
Проживание в Германии.
Основная тематика: техника, физика, ИТ, туризм, маркетинг, экономика, художественная литература, личная и деловая переписка, локализация сайтов.
e-mail: [email protected]
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Анна всё сделала оперативно и с высоким качеством. Обязательно обращусь ещё к ней за помощью.
Ответный отзыв
С Андреем очень приятно работать. Все ясно и понятно. Оплата мгновенная!!! Рекомендую!
$10
8 баллов
6 лет назад
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
$7
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за четкое исполнение
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
$8
10 баллов
7 лет назад
Хочу поблагодарить Анну за оперативный и отличный перевод! Рекомендую!
Ответный отзыв
Работой с Екатериной осталась очень довольна: легкий и приятный в общении человек, четкое и понятное ТЗ, моментальная оплата!
$7
10 баллов
8 лет назад
Анна выполнила работу четко и в срок. Рекомендую как ответсвенного исполнителя.
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Всегда на связи. Мгновенная оплата. Рекомендую!
Переводы
13 отзывов
$4/час
от $5от 1 дня
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