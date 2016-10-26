Anju-ta

Анна Anju-ta

 
39 летГермания/Ганновер
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Качественный перевод с/на немецкий,английский. Редактирование,корректировка

Перевод текстов с/на немецкий, английский; редактирование, корректировка.

Высшее лингвистическое образование: немецкий, английский.

Проживание в Германии.

Основная тематика: техника, физика, ИТ, туризм, маркетинг, экономика, художественная литература, личная и деловая переписка, локализация сайтов.

e-mail: [email protected]

Отзывы заказчиков
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Перевести на немецкий. Срочно.
Анна всё сделала оперативно и с высоким качеством. Обязательно обращусь ещё к ней за помощью.
С Андреем очень приятно работать. Все ясно и понятно. Оплата мгновенная!!! Рекомендую!
Ответный отзыв
n-n
36 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
8 баллов
6 лет назад
Перевод текстов для web-сайта на немецкий язык
Порядочный исполнитель, разумный тариф!
Хороший заказчик, всегда на связи. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
aupairhaus
Быков 
45 летГермания
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Перевод с немецкого на русский , тематика недвижимость.
Спасибо за четкое исполнение
Хороший заказчик. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
E-Translator
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Перевод диплома с немецкого языка
Хочу поблагодарить Анну за оперативный и отличный перевод! Рекомендую!
Работой с Екатериной осталась очень довольна: легкий и приятный в общении человек, четкое и понятное ТЗ, моментальная оплата!
Ответный отзыв
serjwl
Сергей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Перевод с английского на немецкий описания товара
Анна выполнила работу четко и в срок. Рекомендую как ответсвенного исполнителя.
Надежный заказчик. Всегда на связи. Мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Переводы
13 отзывов
$4/час
от $5от 1 дня
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