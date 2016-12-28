E-Translator

Екатерина E-Translator

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Профессиональный перевод языковой пары русский-английский

Занимаюсь переводами тематики:

- Договор (купли-продажи, поставки, банковский, гарантийного обслуживания, учредительный...).

- Инвойсы (счет-фактуры), транспортные накладные, финансовые отчеты, уставы, инструкции, информация для сайта. 

- Тексты по истории, юриспруденции, экономики и другой гуманитарной направленности.

- Перевод всех видов документов доя нотариального заверения. 

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$2
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Disko
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Убрать тиснение на фото
Не первый раз сотрудничаем. Приятно работать. Точная постановка задачи. Своевременная оплата. Рекомендую
Сотрудничаю уже не в первый раз. Выполненная работа на отлично. Все оперативно и на связи. Рекомендую для сотрудничества.!
Ответный отзыв
Disko
49 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Обработка фото
Сотрудничал с Екатериной, как с заказчиком. Остался доволен. Внятное тех. задание, своевременная оплата - что для фрилансера может быть лучше! Рекомендую.
Рекомендую сотрудничество, всегда на связи, при необходимости консультирует, в работе учитывает все пожелания заказчика!
Ответный отзыв
enenkodesign
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевод презентации с русского языка на английский
рекомендую к сотрудничеству. Моментальная оплата
Перевод был выполнен оперативно и качественно, переводчик всегда был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anju-ta
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Перевод диплома с немецкого языка
Работой с Екатериной осталась очень довольна: легкий и приятный в общении человек, четкое и понятное ТЗ, моментальная оплата!
Хочу поблагодарить Анну за оперативный и отличный перевод! Рекомендую!
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