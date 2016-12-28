E-Translator

Необходимо перевести с арабского надпись на кулоне.
Занимаюсь переводами тематики:
- Договор (купли-продажи, поставки, банковский, гарантийного обслуживания, учредительный...).
- Инвойсы (счет-фактуры), транспортные накладные, финансовые отчеты, уставы, инструкции, информация для сайта.
- Тексты по истории, юриспруденции, экономики и другой гуманитарной направленности.
- Перевод всех видов документов доя нотариального заверения.
- Переводы5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать ретушь и цветокоррекцию фото. Сделать по выразительней брови. ресницы, возможно улучшить качество пикселей, чтобы при печати не бросалось сильно в глаза. Во общем сделать фото максимально красивым. Жду предложением. По срокам ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо убрать тиснение с фотографии. Цена 150р.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо удалить тиснение с фото. Есть скан этой фотографии на 180 гр. Оплата - 100р.Обработка фотографий7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо убрать тиснение на фотографии. Оплата - 100р. Есть, если нужно скан этой фотографии, переверный и отсканированный под углом 180гр.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Необходимо перевести документ из PDF в ворд редактируемый. Так, чтобы на картинках можно было менять текст. Оплата 100р.Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо вырезать человека (2 ряд, 2 чел в центре, который сидит). И обработать получившееся изображение, при необходимости можно заменить фон на более подходящий. Оплата 100 р.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо до 8 утра 28.12.16 выполнить перевод презентации по геологии. За 1000 знаков без пробелов 100 руб.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно за сегодня перевести два штампа в паспорте с армянского языка на русский язык.Переводы3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сегодня до вечера выполнить перевод одной страницы диплома с немецкого языка на русский язык.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Набираем команду ответственных и хороших переводчиков. Нужны переводчики как европейских, восточных языков, так и языков стран СНГ (английский, немецкий, французский, итальянский, китайский азербйджанский и т.д.). В заявке просим указывать язык (ы), с/на которые можете ...Переводы93 заявкиЗакрыт9 лет назад