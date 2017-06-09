Убрать тиснение на фото

Обработка фотографийЗавершен1 заявка209 просмотров
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Добрый день! Необходимо убрать тиснение на фотографии. Оплата - 100р. Есть, если нужно скан этой фотографии, переверный и отсканированный под углом 180гр. 

7 лет назад
E-Translator
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Disko
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$2
1 день
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