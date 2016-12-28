enenkodesign

Евгений enenkodesign

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Английский и французский языки, перевод, рерайт

Для  заказа отправьте  запрос на [email protected]

Тематика переводов:

Проекты по  письменному  переводу:

Военная тематика:

Перевод инструкций  по управлению  штурмовиками. Языковая  пара 

русский- английский

Перевод  отрывка из книги по 

военно-полевой 

офтальмологии.  Языковая  пара:  английский –русский

Перевод статьи на  тему «Формирование  параметров 

наведения  летательного  аппарата 

на ВПП по сигналам». Языковая пара: 

русский- английский  

Перевод отрывка из книги по поводу GPS  навигаторов.Языковая  пара:  английский – русский

СЕО,ИТ

Переводы  длякомпании  Sys-net. Перевод   договоров  об 

оказании услуг, финансовой отчетности, 

отчетности о проделанной  работе.

Тематика: «оптимизация сайтов»

Переводы   на тему оптимизации  веб страниц  для конверсии

Переводы статей о борьбе с  различными вирусами

Юридическая

Переводы договоров и контрактов 

различной  тематики

Переводы учредительной  документации, финансовой  документации российского и  украинского образцов

Переводы статей для сайта  constitutions.ru (конституции,  законодательные акты и  др. исторические  документы)

Переводы статей об инвестиционной  деятельности

Перевод новостей об инвестиционных проектах

Переводымедицинских справок, выписок, историй 

болезни, описаний к лекарствам

Техническая:

Система топливоуправления двигателем и  др.

Отзывы заказчиков

gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Английский
Спасибо за работу. Выполнено быстро и по требованиям! Рекомендую!
Только положительные впечатления о сотрудничестве. Своевременная оплата
Ответный отзыв
Chekhmestrenko
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Необходимо перевести райдер команды КВН на английский язык
Все выполнено качественно и в срок. Благодарю.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата в полном объеме
Ответный отзыв
E-Translator
Екатерина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевод презентации с русского языка на английский
Перевод был выполнен оперативно и качественно, переводчик всегда был на связи. Рекомендую!
рекомендую к сотрудничеству. Моментальная оплата
Ответный отзыв
Переводы
3 отзыва
$2/час
от $10от 1 дня
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