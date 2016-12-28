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Тематика переводов:
Проекты по письменному переводу:
Военная тематика:
Перевод инструкций по управлению штурмовиками. Языковая пара
русский- английский
Перевод отрывка из книги по
военно-полевой
офтальмологии. Языковая пара: английский –русский
Перевод статьи на тему «Формирование параметров
наведения летательного аппарата
на ВПП по сигналам». Языковая пара:
русский- английский
Перевод отрывка из книги по поводу GPS навигаторов.Языковая пара: английский – русский
СЕО,ИТ
Переводы длякомпании Sys-net. Перевод договоров об
оказании услуг, финансовой отчетности,
отчетности о проделанной работе.
Тематика: «оптимизация сайтов»
Переводы на тему оптимизации веб страниц для конверсии
Переводы статей о борьбе с различными вирусами
Юридическая
Переводы договоров и контрактов
различной тематики
Переводы учредительной документации, финансовой документации российского и украинского образцов
Переводы статей для сайта constitutions.ru (конституции, законодательные акты и др. исторические документы)
Переводы статей об инвестиционной деятельности
Перевод новостей об инвестиционных проектах
Переводымедицинских справок, выписок, историй
болезни, описаний к лекарствам
Техническая:
Система топливоуправления двигателем и др.
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