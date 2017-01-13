Необходимо перевести райдер команды КВН на английский язык

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен23 заявки261 просмотр

Необходимо перевезти райдер команды КВН на английский язык, особенно тщательно в части технического оборудования и его расстановки на площадке.

8 лет назад
Chekhmestrenko
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

enenkodesign
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Все выполнено качественно и в срок. Благодарю.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Своевременная оплата в полном объеме

Заявки фрилансеров

enenkodesign
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад