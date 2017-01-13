Необходимо перевести райдер команды КВН на английский язык

Требуется человек владеющий английским на уровне носителя языка для озвучки мультфильмов. Предложения персонажей я вам отправлю ввиде предложений на русском языке, которые нужно будет грамотно перевести и зачитать на английском. В мультфильме около 3-4 персонажей, ...