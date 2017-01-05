Перевод на шведский

Здравствуйте.

Необходим переводчик на шведский язык, профессионал.

Прикладываю тестовое задание:

Если его качество будет достойное, то и его оплатим.

Профессиональная уборка Вашего дома

Flyttpaketet

10 дней гарантии

Фиксированные

цены

Мы

используем качественные материалы и гипоаллергенные моющие средства

50% Rut

avdrag

Работа по

всему Стокгольму

Работа

без наценок в выходные и праздничные дни

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Ваш уют в наших руках!

Почему нам доверяют?

Заказать уборку просто!

Оставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с Вами в удобное для Вас время!

Никаких переплат

Мы работаем по фиксированным ценам даже в праздничные и выходные дни

Опытный персонал

Ваш комфорт - наша работа. Мы вкладываем душу в то, чтобы Ваш дом был уютным и сиял чистотой.

Гарантия качества

В течение 10 дней мы даём гарантию на услуги для клиентов

Бонусы и акции

Мы любим дарить подарки! При заказе любой уборки - мойка окон в подарок!