В компанию Advanced International Translations требуются переводчики с английского на русский для участия в большом проекте, который компания будет переводить предположительно с 16 января по 6 февраля 2017 года. Заказчик: крупная торговая ...
Перевод на шведский
Здравствуйте.
Необходим переводчик на шведский язык, профессионал.
Прикладываю тестовое задание:
Если его качество будет достойное, то и его оплатим.
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