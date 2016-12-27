Нужно позвонить клиенту-гражданину США по поводу заказа

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Закрыт9 заявок230 просмотров

Нужна девушка с идеальным разговорным английским для звонка американцу/американке по поводу его/её заказа на американском сайте. Связь предоставляется (скорее всего скайп). Требуется 1-2 звонка, но в будущем периодически будет возникать такая необходимость и я смогу к вам обращаться.

Предлагайте свои цены за 1 звонок по алгоритму.

8 лет назад
CRUGER
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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