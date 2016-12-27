Копирайтер/переводчик с русского на английский

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Закрыт9 заявок247 просмотров

Требуется:

Копирайтер-переводчик на иностранный язык по образованию или с высоким уровнем знания

английского языка для перевода мета-тегов на сайт, посвященный автопрокату

 

Требования: переводчик на иностранный язык по образованию или копирайтер с высоким уровнем знания

английского языка - advanced level , гражданство РФ

 

Тематика: автопрокат

Срок перевода 10 000 знаков -  одни сутки.

Оплата: договорная

8 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров