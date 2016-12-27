Необходимо перевести большой объём текста с английского языка. Задание срочное. Все дополнительные вопросы задавайте по электронной почте
Копирайтер/переводчик с русского на английский
Требуется:
Копирайтер-переводчик на иностранный язык по образованию или с высоким уровнем знания
английского языка для перевода мета-тегов на сайт, посвященный автопрокату
Требования: переводчик на иностранный язык по образованию или копирайтер с высоким уровнем знания
английского языка - advanced level , гражданство РФ
Тематика: автопрокат
Срок перевода 10 000 знаков - одни сутки.
Оплата: договорная
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