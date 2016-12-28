Тематика - лингвистика, термины как из лингвистики, так и технические (программирование), с терминами для перевода могу помочь. Объем порядка 5-6 страниц, но есть скриншоты и таблицы, где переводить много не надо.
Перевод небольшого текста на английский.
Здравствуйте.
Нужен перевод текста (2 а4 листа, текста немного) на английский.
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