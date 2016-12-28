Необходимо провести исследование рынка по конкретной тематике на сайтах стран: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тайланд. Конкретно: погуглить, найти профильные сайты, собрать информацию. И перевести на русский)
Перевод на английский
Перевести текст на английский (правильная грамматика, правильный перевод технических терминов, изъяснение простым языком).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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