Перевод на английский

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Завершен4 заявки183 просмотра

Перевести текст на английский (правильная грамматика, правильный перевод технических терминов, изъяснение простым языком).

8 лет назад
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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