Задача:Перевести контент с русского на датский - максимально правильный перевод, не владеющим авторам датским языком на должном уровне прошу не тратить ни моё, ни ваше время, google переводчики и тому подобные варианты тоже не подходят. ...
Перевод ролика на китайский
Здравствуйте.
Необходимо перевести ролик на китайский язык, он приблизительно 5 минут.
Оплата - 500р, срок -3 дня.
Благодарю за внимание
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