2 предложения на французком

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Закрыт15 заявок174 просмотра

Всем здравствуйте. Нужно грамотно написать 2 заданные фразы на французком языке

8 лет назад
Fi-Fi
Лора 
52 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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