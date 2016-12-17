2 предложения на французком

Добрый день, нужно сделать перевод с английского на немецкий стандартные фразы для посылки автоматического отправления емайлов.
Переводы15 заявок
Закрыт
8 лет назад
Всем здравствуйте. Нужно грамотно написать 2 заданные фразы на французком языке
Добрый день, нужно сделать перевод с английского на немецкий стандартные фразы для посылки автоматического отправления емайлов.
Точно и без переводчика. Без ошибок. на 21 декабря
Здравствуйте! Нужен русско-польский переводчик. Текст небольшой. Тематика - рестораны. В заявке указывайте стоимость 1000 знаков без пробелов.
Статья: http://www.tug.org/TUGboat/tb30-1/tb94wright-latex3.pdf
Безналичная оплата возможна только по Украине. Нужен перевод статьи с результатами исследования, тематика – гинекология. Оцените, пожалуйста, стоимость и сроки перевода на русский язык. Referenses переводить не надо. Предложения принимаются только ...