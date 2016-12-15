Нужен перевод статьи

$6
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Закрыт32 заявки328 просмотров

Статья: http://www.tug.org/TUGboat/tb30-1/tb94wright-latex3.pdf

8 лет назад
zikkurat1
Виктор 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров