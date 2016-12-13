Необходимо профессионально перевести текст с украинского языка на русский и английский (договор)
Перевод с немецкого небольшой.
Перевод с немецкого полторы страницы. Судебное решение. Нужно сегодня!
Текст:
https://drive.google.com/open?id=0B4H8RY9_-EdAZlh6MTU1dml3YTg
Заявки фрилансеров
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