Здравствуйте! Нужно перевести резюме врача. Объем информации средний (одно место работы). Пишите в откликах сразу цену, пожалуйста.
Нужен копирайтер по немецкому языку
Здравствуйте!
Нужен ответственный копирайтер по немецкому языку. На один проект. Тематика: распродажи, Интернет-продажи.
В заявке указывайте стоимость Вашей работы за 1000 знаков без пробелов.
Пост размещаю в разделе Переводы специально, потому как сюда чаще заходят люди со знанием иностранных языков.
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