Нужен копирайтер по немецкому языку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок194 просмотра

Здравствуйте!

Нужен ответственный копирайтер по немецкому языку. На один проект. Тематика: распродажи, Интернет-продажи.

В заявке указывайте стоимость Вашей работы за 1000 знаков без пробелов.

Пост размещаю в разделе Переводы специально, потому как сюда чаще заходят люди со знанием иностранных языков.

8 лет назад
Nataliya77
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

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