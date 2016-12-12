Развернутое изложение иностранного текста на русском языке (реферирофание).
Перевод технического задания RU -> EN
Требуется перевести техническое задание по программированию с русского на английский язык. Объем 5,3 тыс. знаков б/п. Перевод должен быть не машинным, качественным.
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