Перевод-реферирование статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт2 заявки135 просмотров

Развернутое изложение иностранного текста на русском языке (реферирофание). 

8 лет назад
swetilo
Ирина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров