Перевод статьи с английского на русский

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Закрыт39 заявок442 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Нужно перевести статью с EN на RU. Тематика "Вязание для начинающих". Нужен не машинный, а качественный перевод. Готовый текст должен быть в естественной и разговорной форме. Чтобы выбрать исполнителя мне нужен от вас тестовый перевод (файл прикреплен к задании). 

8 лет назад
sbn128
Буян 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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