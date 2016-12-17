Перевод резюме на английский

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Завершен18 заявок202 просмотра

Здравствуйте! Нужно перевести резюме врача. Объем информации средний (одно место работы). Пишите в откликах сразу цену, пожалуйста.

8 лет назад
gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
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Отличный заказчик и хорошее задание, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад