Перевод слов и фраз на разные языки

Необходимо перевести слова и фразы с английского на несколько языков:

- французский

- китайский

- арабский

- испанский

- русский

Всего около 100 слов.

Если не найдется одного исполнителя на все языки, найму несколько. Русский только в сочетании минимум одного из остальны языков.

Файл для перевода во вложении. Структура текста должна остаться неизменной. Слова и фразы для перевода выделены.

Симвлол ' (апостроф) заменен на \' (слеш-апостроф). Если в переводе тоже нужно ипользовать апостроф, то вы должны тоже вместо него использовать слеш перед ним.

В своей заявке укажите языки и стоимость.

Срок - на сегодня до конца дня.