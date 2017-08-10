Здравствуйте! Нужен ответственный копирайтер по немецкому языку. На один проект. Тематика: распродажи, Интернет-продажи. В заявке указывайте стоимость Вашей работы за 1000 знаков без пробелов. Пост размещаю в разделе Переводы специально, потому как ...
Перевод слов и фраз на разные языки
Необходимо перевести слова и фразы с английского на несколько языков:
- французский
- китайский
- арабский
- испанский
- русский
Всего около 100 слов.
Если не найдется одного исполнителя на все языки, найму несколько. Русский только в сочетании минимум одного из остальны языков.
Файл для перевода во вложении. Структура текста должна остаться неизменной. Слова и фразы для перевода выделены.
Симвлол ' (апостроф) заменен на \' (слеш-апостроф). Если в переводе тоже нужно ипользовать апостроф, то вы должны тоже вместо него использовать слеш перед ним.
В своей заявке укажите языки и стоимость.
Срок - на сегодня до конца дня.
Выбранный исполнитель
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