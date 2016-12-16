Перевести 2 текста на англ

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Завершен10 заявок171 просмотр

2 текста про мобильную игру-приложение

в общем 1000 символов где то

тексты почти одинаковые, отличаются только начало и конец

срок-сегодня через 2-3 часа

8 лет назад
romiuscenterus
Ирина 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Быстро и красиво был переведен текст. Спасибо. Рекомендую
Отличный заказчик. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад