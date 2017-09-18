Елена Подгайная BP_EllenBP_Ellen
Я вас приветствую на своей страничке!
Меня зовут Елена Подгайная.
.
Вам нужен перевод?
Я к вашим услугам!
==============================
НЕМНОГО О СЕБЕ:
Иностранные языки изучаю с детства. Люблю читать и постоянно пополнять свой словарный запас.
Окончила Киевский лингвистический университет, факультет английского и французского языков.
МОЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
Устные и письменные переводы
Языковые пары:
английский-русский-украинский (и наоборот)
французский-русский-украинский (и наоборот)
английский-французский (и наоборот)
английский-немецкий-русский-украинский (и наоборот)
==============================
Условия сотрудничества:
- приступаю к переводу только после выбора меня исполнителем проекта
- перевожу после согласования с заказчиком всего объема работ, нюансов, сроков, и т.д.
- работаю в основном через СБС — сервис безопасных сделок
- согласование цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса)
- предоплата 50% от стоимости заказа
- Обязательный отзыв о сотрудничестве
Мои принципы работы:
НЕТ! автопереводчикам!
Качественно сделанный перевод (если качество влияет на срок - обязательное согласование с заказчиком нового срока сдачи перевода)
Навыки и опыт:
Переводческий опыт с 2009 года, множество стандартных документов, разные тематики переводов, синхронные переводы и сопровождение иностранцев (скажем так! 14 Гб текстовых переводов, много или мало вам решать:)
Профессионально работаю в Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, Adobe Photoshop, SDL TRADOS
Варианты оплаты:
Карта VISA Приватбанк Украина (UAH)
Карта VISA Приватбанк Украина (USD)
webmoney (Z, R)
График работы:
Работаю по будням с 9:00 до 23:00 (по киевскому времени)
Работа в выходные и праздничные дни оговаривается индивидуально
===========================
Уважаемый Заказчик, если вам подходит стиль и качество моих переводов, а также условия сотрудничества — обращайтесь!
С уважением, Елена Подгайная.
© 2010 — 2018, O. Podhaina (BP_Ellen)
- Юридический документ UA-DE656 просмотров
- Медицинский документ UA-DE598 просмотров
- Образовательные документы UA-PL587 просмотров
- Медицинский документ UA-PL591 просмотр
- Документы ЗАГС UA-FR452 просмотра
- Финансовый документ UA-FR456 просмотров
- Перевод на маркетинговую тематику RU>EN718 просмотров
- Перевод инструкции EN>RU644 просмотра
- Юридический перевод UA>EN633 просмотра
- Для Международного Олимпийского Комитета RU>EN371 просмотр
- Медицинский перевод UA>EN329 просмотров
- Гомеопатия UA>EN339 просмотров