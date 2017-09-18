Переводы - это моя работа, моё хобби и увлечение. Качество! Срочность!

Я вас приветствую на своей страничке!

Меня зовут Елена Подгайная.

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Вам нужен перевод?

Я к вашим услугам!

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НЕМНОГО О СЕБЕ:

Иностранные языки изучаю с детства. Люблю читать и постоянно пополнять свой словарный запас.

Окончила Киевский лингвистический университет, факультет английского и французского языков.

МОЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

Устные и письменные переводы

Языковые пары:

английский-русский-украинский (и наоборот)

французский-русский-украинский (и наоборот)

английский-французский (и наоборот)

английский-немецкий-русский-украинский (и наоборот)

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Условия сотрудничества:

- приступаю к переводу только после выбора меня исполнителем проекта

- перевожу после согласования с заказчиком всего объема работ, нюансов, сроков, и т.д.

- работаю в основном через СБС — сервис безопасных сделок

- согласование цены и сроков (переписка ведется в рамках сервиса)

- предоплата 50% от стоимости заказа

- Обязательный отзыв о сотрудничестве

Мои принципы работы:

НЕТ! автопереводчикам!

Качественно сделанный перевод (если качество влияет на срок - обязательное согласование с заказчиком нового срока сдачи перевода)

Навыки и опыт:

Переводческий опыт с 2009 года, множество стандартных документов, разные тематики переводов, синхронные переводы и сопровождение иностранцев (скажем так! 14 Гб текстовых переводов, много или мало вам решать:)

Профессионально работаю в Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Reader, Adobe Photoshop, SDL TRADOS

Варианты оплаты:

Карта VISA Приватбанк Украина (UAH)

Карта VISA Приватбанк Украина (USD)

webmoney (Z, R)

График работы:

Работаю по будням с 9:00 до 23:00 (по киевскому времени)

Работа в выходные и праздничные дни оговаривается индивидуально

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Уважаемый Заказчик, если вам подходит стиль и качество моих переводов, а также условия сотрудничества — обращайтесь!

С уважением, Елена Подгайная.

© 2010 — 2018, O. Podhaina (BP_Ellen)